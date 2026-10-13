APADEA detalla los trámites por sismo

ML | La Asociación Panameña de Aseguradores (APADEA) recomendó a los propietarios de viviendas y comercios afectados por el sismo del viernes 9 de octubre revisar sus pólizas, reportar los daños y reunir las evidencias necesarias para gestionar sus reclamos.

Ante las afectaciones, la organización instó a verificar el tipo de cobertura contratada. Las pólizas de incendio suelen proteger la estructura del inmueble, mientras que las multirriesgo pueden cubrir bienes como muebles y electrodomésticos, según las condiciones del contrato.

Asimismo, aconsejó notificar cuanto antes los daños a la aseguradora mediante sus canales oficiales o contactar al corredor de seguros para recibir orientación.

APADEA también recordó la importancia de revisar las coberturas y deducibles de la póliza, ya que la indemnización por terremoto dependerá de las condiciones establecidas en el contrato.

Para respaldar el reclamo, recomendó conservar fotografías y videos de los daños, así como facturas y recibos. Además, señaló que una evaluación profesional permitirá estimar los costos de reparación y determinar si estos superan el deducible aplicable.

Finalmente, la asociación exhortó a utilizar únicamente canales oficiales y evitar intermediarios no autorizados o personas que soliciten pagos para agilizar los trámites, con el fin de gestionar los reclamos de forma segura y oportuna.