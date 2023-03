APEDE entrega el Premio Mujer Destacada del Año a Graciela Quelquejeu de Chapman.

La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas (APEDE) hizo entrega del premio “Mujer Destacada del Año” a Graciela Quelquejeu de Chapman.

En ese sentido, Temístocles Rosas, presidente de APEDE, resaltó que “la señora Graciela Quelquejeu ha sido una persona que se ha distinguido muchísimo no solamente en las ciencias empresariales sino también ha sido una gran propulsora del arte. Sentimos que personas como ella tienen que seguir siendo ejemplo para que muchas más puedan emularla”.

Por su parte, la homenajeada Quelquejeu manifestó sentirse muy agradecida por el reconocimiento. Precisó que “no merezco que sienta tantos elogios, APEDE siempre ha ocupado un sitial muy especial en el seno de la familia. Recibo este reconocimiento por mi lucha de una vida entera en pro del arte y de la cultura. Este reconocimiento me resultó totalmente sorpresivo, no me lo esperaba. Esta labor que llevo a cabo la he hecho literalmente por amor al arte, sin esperar nada a cambio”.

Graciela Quelquejeu de Chapman ha sido voluntaria, fundadora de Adesva en El Valle de Antón y bajo su presidencia en el Club de Jardineras se sembraron los árboles que hoy se pueden observar en la Tumba Muerto de la ciudad capital. Además, es directora honoraria y fundadora del Museo de Arte Contemporáneo de Panamá (MAC).