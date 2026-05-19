APEDE propone ajustes al proyecto de ley de sustancia económica para fortalecer la seguridad jurídica y la competitividad del país

La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE) sustentó ante la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional su postura formal y respaldo al Proyecto de Ley N.º 641 sobre sustancia económica. Al mismo tiempo, presentó una serie de observaciones y propuestas técnicas orientadas a aportar mayor claridad y certeza en su aplicación.

El gremio planteó incorporar definiciones técnicas y medibles que faciliten una interpretación uniforme, así como revisar algunos aspectos relacionados con la tercerización de servicios legítimos y precisar la unidad técnica encargada de implementar la normativa dentro del Ministerio de Economía y Finanzas. Asimismo, la APEDE sugirió la creación de un mecanismo voluntario de precalificación de sustancia económica, inspirado en modelos internacionales como el de Hong Kong, que permita brindar mayor certeza jurídica a empresas e inversionistas.

La presidenta de la APEDE, Giulia De Sanctis, afirmó que como gremio consideran indispensable la aprobación del Proyecto de Ley N.º 641 para que Panamá pueda salir de la lista de países no cooperantes en materia fiscal de la Unión Europea. Considera que esta representa una herramienta estratégica para fortalecer la reputación internacional de Panamá, mejorar la competitividad del país y recuperar la capacidad de atraer inversión extranjera directa.

De Sanctis señaló que este debate no debe verse como un tema estrictamente tributario, sino como una discusión vinculada a la credibilidad internacional y al posicionamiento de Panamá frente a los estándares globales. “Hoy los inversionistas buscan países con reputación, transparencia, seguridad jurídica y reglas claras, factores que se han convertido en determinantes para atraer empresas, operaciones regionales y generación de empleos”.

La presidenta de la APEDE indicó que Panamá enfrenta una transformación inevitable hacia un modelo con mayor sustancia económica verificable, y advirtió que permanecer en listas de países no cooperantes en materia fiscal tiene consecuencias reales sobre la economía nacional. Explicó que estas listas generan costos reputacionales, trabas burocráticas y mayores dificultades para que las empresas internacionales decidan instalarse o expandirse desde Panamá.

La APEDE sustentó su posición con un análisis económico que evidencia la caída de la inversión extranjera directa en el país durante los últimos años. Dicha presentación estuvo a cargo de Eric Molino Ferrer, miembro de la junta directiva del gremio, quien manifestó que entre 2015 y 2019 Panamá captó cerca de $5,000 millones anuales en inversión extranjera directa, equivalentes aproximadamente al 7.5% del PIB. Sin embargo, entre 2021 y 2025 esa cifra cayó a cerca de $2,000 millones por año, reduciéndose a aproximadamente el 2.5% del PIB.

De Sanctis señaló que, aunque la permanencia en listas internacionales no es el único factor que explica esta caída, sí ha influido en que inversiones provenientes de Europa hayan migrado hacia países como Costa Rica y República Dominicana, jurisdicciones que no enfrentan este tipo de restricciones. Agregó que Panamá cuenta con ventajas competitivas importantes como su plataforma logística, conectividad, estabilidad financiera y ubicación estratégica, pero que las listas terminan generando barreras adicionales para las empresas que evalúan establecer operaciones en el país.

“Esta es una ley para mejorar la imagen internacional de Panamá y poder recibir inversiones extranjeras directas. No es una ley para recaudar más impuestos, sino para generar confianza y fortalecer la competitividad del país”, expresó De Sanctis durante su intervención.

Finalmente, la APEDE reiteró que el Proyecto de Ley N.º 641 representa una oportunidad histórica para fortalecer el posicionamiento internacional de Panamá y consolidar un marco legal moderno, competitivo y predecible que permita generar confianza, atraer inversiones de calidad y crear más oportunidades de empleo y desarrollo para los panameños.