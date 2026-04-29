APEDE rechaza Ley que impondría cargos al sector logístico para elevar jubilaciones

La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE) manifestó su rechazo al Proyecto de Ley No. 491, “que se encuentra en tercer debate y que impone nuevos cargos económicos aplicables al movimiento de contenedores y servicios vinculados a la actividad portuaria y logística, al considerar que esta medida afectará directamente la competitividad del país en uno de sus sectores más estratégicos”.

En un comunicado, la APEDE indicó que “reconoce la importancia de fortalecer la protección social y avanzar hacia soluciones sostenibles para los jubilados y pensionados, advierte que trasladar nuevas cargas a sectores productivos expuestos a la competencia internacional puede generar efectos contraproducentes”. Añadió que “un aumento en los costos logísticos reduce la competitividad del país, puede provocar pérdida de volumen y desvío de carga, y termina debilitando la posición de Panamá como hub regional”.

El gremio destacó que “el sector logístico aporta cerca del 11.8% del PIB y es un motor clave de inversión, empleo y encadenamientos productivos. Su fortaleza está en su competitividad y eficiencia; encarecer su operación no solo afecta a los grandes operadores, sino también a cientos de pymes que sostienen toda la cadena de valor”.

La presidenta de APEDE, Giulia De Sanctis, enfatizó que, “en un entorno global altamente competitivo, Panamá debe cuidar cada decisión de política pública, asegurando que los mecanismos de financiamiento no afecten sectores clave para el crecimiento económico y la generación de oportunidades”

En ese sentido, APEDE considera necesario que este proyecto sea objeto de un análisis técnico integral que evalúe su impacto económico, regulatorio y competitivo. La sostenibilidad de las políticas públicas no solo depende de su propósito, sino también de su viabilidad y de su alineación con la estrategia país.

“Panamá no compite por ser el más costoso, compite por ser eficiente, confiable y competitivo. Cuidar esa posición es fundamental para seguir generando inversión, empleo y oportunidades para todos”, señaló la presidenta de APEDE.

La APEDE reiteró su disposición de contribuir a un diálogo abierto y constructivo que permita encontrar soluciones responsables, sostenibles y alineadas con el desarrollo del país, promoviendo políticas que fortalezcan tanto la cohesión social como la competitividad de Panamá en el escenario internacional.