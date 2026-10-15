Aporte a cruceristas genera preocupación

ML | El alcalde de Colón, Diógenes Galván, anunció en el Concejo Municipal que viajará a Puerto Rico para proponerles a las líneas de cruceros incluir una opción de aporte voluntario al comprar los boletos, con el objetivo de recaudar fondos para impulsar el turismo en la ciudad.

La iniciativa se plantea luego de que Galván devolviera sin sancionar, el 30 de septiembre de 2026, el acuerdo municipal que establecía el cobro de B/.5.00 a los cruceristas, al cuestionar su sustento legal y la falta de claridad sobre los servicios que cubriría.

Ante este escenario, líderes empresariales advierten que la medida podría impactar de forma negativa la actividad turística de la provincia.

El alcalde dijo que “voy a presentar la propuesta que conversé con el concejal de Nueva Providencia, William Sánchez, para que se establezca un city trip, una propina para la ciudad desde el momento en que el turista compra el ticket, de manera voluntaria”, señaló.

En este sentido, Lissy Jované, presidenta de la Cámara de Comercio, Agricultura e Industrias de Colón, dijo que “la iniciativa no tiene consistencia ni asidero legal”.

Jované mencionó que “no es la primera vez que se plantea esta idea. Anteriormente, se había hablado de un impuesto de B/.5.00 que tampoco contaba con métricas, y que ahora se ha transformado en esta propuesta de propina voluntaria”. Considero muy complicado que la medida resulte efectiva”.

Por su parte, Ahmed Elneser, expresidente de APEDE, Capítulo de Colón, señaló que “hay que tener mucho cuidado con tomar una decisión que pudiera afectar el tránsito y las visitas de los turistas a Colón”.

Elneser añadió que “Colón gana más si se aumentan las visitas de cruceros que con un cargo que se aplique a los turistas que nos visiten”.