Aprueban adenda contrato de Sonda para servicio de recaudo en el Metro de Panamá

El Consejo de Gabinete autorizó la contratación mediante procedimiento excepcional entre Metro de Panamá, S.A. (MPSA) y la empresa Sociedad Nacional de Procesamiento de Datos, S.A. (SONDA, S.A.), para el servicio de recaudo de pasajes, administración financiera y mantenimiento de los equipos de validación y cobro de pasajes en las líneas 1 y 2 del Metro de Panamá, por la suma de B/. B/.11,085,673.14.

Sin embargo, se anunció que paralelamente se ha avanzado en la elaboración del pliego de cargos del procedimiento de selección de contratista para la contratación de un nuevo operador del sistema de administración financiera y recaudo de los pasajes con una vigencia de diez (10) años.

“Todo esto luego de un riguroso proceso de análisis que determinó que lo más recomendable era aumentar seis (6) meses la vigencia del procedimiento excepcional y añadir la renovación parcial de equipamiento (validadores, servidores y “switch”) para: (1) ganar tiempo mientras se concreta el plan de pagos y financiamiento del acto público y (2) renovar equipamiento que ya no se cuenta con soporte técnico ni repuestos debido a la obsolescencia tecnológica de estos equipos. Siendo así, MPSA le solicitó a SONDA una nueva propuesta económica en la cual se añadiera la renovación parcial de equipamiento”, informó el departamento de comunicación de la Presidencia de la República.