Aprueban aporte de B/.64.6 millones al Fondo de Estabilización Tarifaria

El Consejo de Gabinete informó que autorizó un aporte del Estado a favor del Fondo de Estabilización Tarifaria (FET), por B/.64,620,266.62, para compensar a las empresas distribuidoras de energía eléctrica por los descuentos otorgados a sus clientes con consumo de hasta 300 kilovatios hora mensuales.

La decisión quedó establecida en la Resolución N.42-25 y la misma beneficia a 930 mil clientes en consumo de electricidad.

Se detalló que “el monto por asignar fue notificado al Órgano Ejecutivo por la Autoridad de los Servicios Públicos (ASEP), que señala que corresponde a los descuentos otorgados por las empresas distribuidoras a sus clientes que consumieron no más de 300 kWh mensuales durante los meses de julio a diciembre de 2025”.

El pasado 29 de abril de 2026, el Consejo Económico Nacional (CENA) emitió opinión favorable a esta asignación.