Aprueban créditos suplementarios por B/.9.4 millones para Descentralización y Cultura

El Consejo de Gabiente aprobó dos resoluciones por las cuales se autoriza un crédito adicional suplementario al Presupuesto General del Estado, con asignaciones de B/.4.2 millones a favor de la Autoridad Nacional de Descentralización (AND) y B/.5.1 millones al Ministerio de Cultura (MiCultura).

Conforme al reporte, las asignaciones presupuestarias corresponden a la vigencia fiscal 2026. El crédito para la AND, por la suma de B/. 4,249,161.00, incorpora recursos financieros para llevar a cabo las transferencias pendientes de vigencias expiradas de los años 2022 y 2023, de acuerdo con la resolución 77-26.

Se detalló que las transferencias son hacia los municipios de Changuinola, Penonomé, Chame, Santiago y Bugaba, provenientes de programas de Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), Programas de Inversiones de Obras Públicas y Servicios Municipales (PIOPSM), y Subsidio Municipal, las cuales no fueron refrendadas en la vigencia correspondiente por la Contraloría General de la República.

En tanto, el Consejo de ministros aprobó la resolución 76-26 que autoriza al Ministerio de Cultura fondos por la suma de B/.5,191,579.00, que serán empleados para fortalecer la ejecución del Programa Latidos del Barrio: Cultura que transforma comunidades.

En las dos resoluciones se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas para que, en nombre y representación del Consejo de Gabinete, someta el documento a la consideración de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, para los efectos de su aprobación y posterior registro del detalle codificado de ingresos y gastos para su ejecución.