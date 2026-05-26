Aprueban fondos para Plan Maestro de Electrificación Rural

Un crédito adicional de hasta B/.3,936,510.00 al Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2026, con asignación al Ministerio de la Presidencia (MIPRE) y a la Oficina de Electrificación Rural (OER), fue aprobado en el Consejo de Gabinete.

Estos recursos se utilizarán para cumplir con los compromisos contractuales de proyectos de electrificación rural ejecutados a nivel nacional. Las obras ya fueron finalizadas, interconectadas o cuentan con acta de aceptación final emitida por las empresas distribuidoras, pero mantienen pagos pendientes por insuficiencia presupuestaria, informó el despacho de prensa de la Presidencia.

Además, parte de los fondos se destinará a elaborar el Plan Maestro de Electrificación Rural, una herramienta estratégica para organizar las inversiones futuras y alcanzar el acceso universal a la electricidad en el país.

El crédito cuenta con la opinión favorable del Consejo Económico Nacional y con el informe de viabilidad financiera y conveniencia de la Contraloría General de la República. Deberá ser sometido a la consideración de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional para su aprobación, registro y ejecución.