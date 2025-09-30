Aprueban proyecto de ley que reactiva el uso del bioetanol al 10% en la gasolina

El Consejo de Gabinete aprobó hoy el proyecto de ley 24-25, por el cual se modifica la Ley 42 de 2011, que establece lineamientos para la política nacional sobre biocombustibles y energía eléctrica a partir de biomasa.

Conforme al reporte oficial, “con ello se autoriza el uso de bioetanol anhidro como aditivo oxigenante obligatorio en mezcla con las gasolinas al 10% en la República de Panamá, de acuerdo con las disposiciones de esta Ley y las reglamentaciones correspondientes. Con ello el impuesto al combustible mezclado con bioetanol tendrá un impuesto homologado de 60 centésimos por galón”.

El proyecto de ley establece que “la Secretaría Nacional de Energía tendrá la misión de desarrollar, impulsar y ejecutar programas, proyectos y planes estratégicos para la promoción e implementación del uso de biocombustibles en el territorio nacional”.

La institución también podrá establecer el uso de otros biocombustibles que se ajusten al objeto de esta ley, como el bioetanol hidratado y otros biocombustibles.

Entre las funciones que se le darán a la Secretaría Nacional de Energía está establecer los porcentajes, proporciones y volúmenes aplicables para la mezcla de hidrocarburos o sus derivados con biocombustibles, con el fin de regular su comercialización, distribución y uso en el territorio nacional.

También deberá promover la realización de estudios de tecnologías, la producción y la promoción de biocombustibles; impulsar el estudio de tecnologías, de producción y de promoción de la generación o cogeneración de energía eléctrica a partir de biomasa; promover y recomendar la promulgación de instrumentos legales necesarios que permitan y faciliten la incorporación y el uso de biocombustibles en Panamá, así como la generación y cogeneración de energía eléctrica a partir de biomasa.

Además, la Secretaría Nacional de Energía coordinará con el Ministerio de Desarrollo Agropecuario y el Ministerio de Economía y Finanzas, la legislación fiscal apropiada para estos productos.

En tanto, con la Dirección General de Normas y Tecnología Industrial del Ministerio de Comercio e Industrias se establecerá la elaboración, adopción y actualización de los reglamentos técnicos aplicables a la producción, mezcla, comercialización y uso de biocombustibles en el país.