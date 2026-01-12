Aretes y collares, emprendimiento que resalta la belleza femenina

Impulsada por el deseo de generar ingresos adicionales, Celenia Araujo, una emprendedora de 42 años, convirtió su creatividad en un negocio dedicado a la elaboración de collares, pulseras y aretes artesanales que resaltan la belleza femenina.

Araujo indicó que su emprendimiento comenzó en 2021, aunque su pasión por lo artesanal viene de muchos años atrás. “Me gusta crear mis propios accesorios y fue gracias al incentivo de mi mamá, quien siempre me enseñó que aprender a hacer las cosas por uno mismo no solo permite ahorrar, sino que también puede convertirse en una oportunidad de ingreso”, dijo.

La emprendedora explicó que sus prendas son hechas completamente a mano. "Hay diseños sencillos para el uso diario y piezas más elaboradas para quienes buscan algo diferente, especial y personalizado. Es un emprendimiento diseñado para resaltar la belleza femenina con piezas únicas, coloridas y llenas de estilo".

Araujo agregó que entre sus productos se encuentran “los topitos, aretes livianos, pequeños, tradicionales como los patrióticos y de etnia negra, que son usados a diario”.

Para su elaboración utiliza materiales como cordón de soutache, alambres de cobre recubiertos, bases metálicas hipoalergénicas y piezas bañadas en oro líquido, entre otros insumos que garantizan la calidad y durabilidad.

Araujo detalló que el precio de sus productos varía según el diseño y va desde los B/.2.50 hasta los B/.40.00. Estos se pueden adquirir a través de su cuenta de Instagram @gemas.ymas.