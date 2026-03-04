Arias: La economía registra un desempeño positivo

Y.Calles | El presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), Juan Arias, aseguró que en los dos primeros meses del año 2026, el desempeño de la economía ha sido positivo, por lo que estiman que esta crecerá un 5.1% este año.

El empresario indicó que “a Panamá le fue bien en el mes de enero y febrero. Los números que tenemos son preliminares, sin embargo la economía sigue creciendo y vamos en buen camino para crecer a nuestro potencial, que es 5.5%. Se ha pronosticado un crecimiento del 5.1%, es positivo”.

Arias afirmó que “los países de la región no crecen a nuestro nivel”. Afirmó que “lo que es importante es que el país a nivel general crezca, no áreas específicas para que todos los panameños desde el empresario hasta el panameño de a pie sienta ese crecimiento de una forma u otra”.

El líder del gremio señaló que “nuestros números nos dicen que se crearon más de 100 mil empleos nuevos en los dos primeros meses del año y eso es muy importante”.