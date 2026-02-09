Arturo Rosabal asumió la presidencia de la FECAMCO

Arturo Rosabal, presidente de la Cámara de Comercio de Costa Rica, asumió oficialmente la presidencia de la Federación de Cámaras de Comercio del Istmo Centroamericano (FECAMCO), dando continuidad al trabajo regional desarrollado durante la gestión de don Raúl Delvalle, expresidente de FECAMCO y representante de Panamá.

La Asamblea General se desarrolló en las instalaciones de la Cámara de Comercio de Costa Rica y contó con la participación de presidentes de cámaras de comercio de la región, directores ejecutivos y asesores técnicos, quienes analizaron diversos temas de interés para el fortalecimiento institucional y el desarrollo económico regional.

Durante la sesión se abordaron temas estratégicos clave para la competitividad de Centroamérica. Entre ellos, se destacaron los avances y proyecciones del Observatorio de Competitividad de FECAMCO, concebido como una herramienta técnica para la generación de información comparativa que apoye la toma de decisiones, así como la discusión de desarrollar un estudio técnico enfocado en áreas prioritarias para el impulso del desarrollo regional.

La transición de la presidencia reafirma el compromiso de FECAMCO con el trabajo articulado del sector privado regional y con la promoción de iniciativas orientadas a la facilitación del comercio, la integración regional y el fortalecimiento de la competitividad.

Arturo Rosabal asume la presidencia de FECAMCO con el desafío de dar continuidad a las acciones emprendidas y de fortalecer la agenda regional en un contexto que demanda coordinación, visión estratégica y soluciones técnicas para el desarrollo sostenible de la región.

Perfil de Arturo Rosabal

Arturo Rosabal es Licenciado en Ingeniería Industrial y cuenta con una Maestría en Administración de Negocios con énfasis en Finanzas, así como una Maestría en Economía Empresarial. Se desempeña como CEO de Eagle Electric Centroamérica, empresa costarricense líder en la fabricación y distribución de soluciones eléctricas de bajo voltaje, con más de 40 años de trayectoria en Centroamérica y el Caribe.

Actualmente es presidente de la Cámara de Comercio de Costa Rica y miembro de su Junta Directiva desde 2016. Ha presidido la Comisión de Servicio al Asociado y participa activamente en la Comisión de Comercio Exterior y en el Programa de la Mujer Empresaria. Asimismo, es miembro de la Junta Directiva de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER), entidad encargada de la promoción de las exportaciones y la atracción de inversión extranjera directa en el país.