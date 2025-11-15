Asistencia masiva en reclutamiento para el plan de mantenimiento de la mina en Donoso

Más de 500 personas se dieron cita en la mañana de este sábado 15 de noviembre, a una feria de reclutamiento de personal, organizada por el Municipio de Donoso, en el corregimiento Miguel de la Borda, en la provincia de Colón, en busca de una plaza de empleo dentro del plan de mantenimiento en la mina Cobre Panamá.

Durante la jornada, exclusiva para residentes del municipio de Donoso, se ofrecían vacantes para soldadores industriales, mecánicos, electricistas y otros oficios especializados.

Mediante este plan, se busca mantener en óptimo estado la infraestructura instalada, proteger maquinaria, asegurar las áreas operativas y preservar capacidades técnicas locales.

La mina dejó de operar en noviembre de 2023, tras un fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional varios artículos del contrato entre el Estado y la empresa operaria del proyecto.