ATP lanza “Tripea lo Tuyo” para promover el turismo interno y la identidad panameña

La Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), en colaboración con las cámaras de turismo del país, presentó la iniciativa “Tripea lo Tuyo”, un proyecto que invita a los panameños a redescubrir sus paisajes, costumbres y la identidad cultural del país, fomentando el orgullo de pertenencia.

“La campaña ‘Tripea lo tuyo’ no es solo un eslogan. Es una consigna emocional que nace de la cultura popular panameña, transformada en un movimiento de orgullo nacional”, explicó la administradora de la ATP, Gloria De León Zubieta.

Según De León, “el término tripear está ligado al disfrute, al goce y a vivir intensamente. Al unirlo con lo tuyo, conectamos con lo propio, con lo que nos representa como país. Con esta campaña buscamos hablarles a los panameños con un lenguaje fresco y auténtico, pero también inspirar a todos los panameños a reencontrarse con su esencia”.

Más que promocionar destinos turísticos, la campaña busca generar una reflexión colectiva sobre el turismo interno como espejo de identidad. Desde las costas de Bocas del Toro hasta las tierras altas de Chiriquí, “Tripea lo Tuyo” muestra a Panamá “no como postal, sino como nuestro hogar”, resaltando la autenticidad de los paisajes, costumbres y experiencias locales.

La iniciativa se ejecuta de manera integral, con presencia en redes sociales y medios de comunicación. Además, cuenta con una plataforma digital (www.tripealotuyo.com) que permite a los usuarios explorar imágenes reales de experiencias auténticas, segmentar ofertas turísticas por provincia, acceder a información de atractivos y actividades, consultar un directorio de hoteles y guías registrados en la ATP, y aprovechar ofertas exclusivas en alojamiento y arrendadoras de autos.

“Queremos que cada panameño se sienta protagonista de una experiencia positiva que nos conecte con nuestra identidad y nos permita sentir y amar las bellezas de nuestro país. El turismo no solo dinamiza nuestra economía, también fortalece nuestro orgullo y unión como nación”, señaló la ATP en la presentación.

El impacto de la campaña ya es visible: miles de usuarios en redes sociales han comenzado a compartir sus propias experiencias, mostrando viajes familiares, recorridos por pueblos, paisajes únicos y platos típicos redescubiertos. Según la autoridad, “Tripea lo Tuyo está pensada como una plataforma viva, una campaña sin fecha de vencimiento, en evolución constante, que trascienda lo publicitario y se convierta en un movimiento cultural y económico que promueve la sostenibilidad desde lo local”.