Auditoría de la mina con 66.37% de avance

La firma de auditoría internacional SGS Panama Control Services Inc., responsable de realizar la Auditoría Integral al Proyecto Mina Cobre Panamá, presentó al Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE), el Informe Mensual No. 4. Con dicho informe se registra a la fecha, un avance del 66.37% de la auditoría y consolida una fase técnica avanzada dentro del proceso de evaluación que lleva a cabo la empresa auditora independiente.

El cuarto Informe Mensual que está publicado en el sitio web de MiAMBIENTE, confirma que se está realizando una auditoría técnica, independiente y basada en evidencia.

Según MiAMBIENTE, con el informe “se consolida una base técnica más robusta que facilitará la elaboración de recomendaciones integrales y debidamente sustentadas en el informe final de la auditoría”.

El informe, además, identifica riesgos ambientales potenciales asociados al almacenamiento prolongado de depósitos de material previamente extraído, especialmente en lo relativo al acopio de materiales de baja y mediana ley (‘stockpiles’), el control de escorrentías y la infraestructura, que actualmente se encuentra en condición de cuido y mantenimiento.

El informe señala medidas preventivas adicionales —como retirar y procesar este material almacenado— sustentadas en criterios técnicos rigurosos, que podrían mitigar y reducir los riesgos que este representa para los cuerpos hídricos, los pasivos ambientales y el deterioro de las infraestructuras.

La firma auditora dejó constancia de avances en la revisión progresiva de los 370 compromisos derivados del Estudio de Impacto Ambiental (EsIA).