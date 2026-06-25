“Auditoría de la mina de cobre confirma cumplimiento de compromisos requeridos”

El informe final de auditoría integral del proyecto Cobre Panamá reveló que la mina alcanzó un 87.73% de cumplimiento de los requerimientos evaluados, equivalente a una “B alta” en términos académicos, explicó José Alejandro Ramírez, miembro del Colegio de Biólogos de Panamá.

En entrevista para el Metro Podcast de Metro Libre, Ramírez, señaló la auditoría, realizada por la empresa SGS Panama Control Services Inc. (SGS), revisó todos los componentes: laborales, fiscales, operacionales y ambientales. De los 370 puntos del Estudio de Impacto Ambiental, 361 cumplieron satisfactoriamente y 9 quedaron con cumplimientos parciales entre 70% y 72%. Esos puntos pendientes están ligados principalmente a temas de conectividad y traslocación de flora y fauna y procesos que se vieron afectados por el cierre de la mina en 2023 e incluso restricciones por la pandemia de Covid-19.

El biólogo resaltó que los hallazgos identificados tal como lo señala el informe “corresponden a puntos específicos que requieren seguimiento o fortalecimiento”.Además, “los resultados evidencian cumplimiento general del proyecto con fortalezas operativas; no obstante, se han identificado al mismo tiempo oportunidades de mejora”.

“Son hallazgos, no fallas graves. Son oportunidades de mejora que se pueden subsanar”, señaló el biólogo. Resaltó que durante la fase de preservación y gestión segura de la mina, la empresa Cobre Panamá ha mantenido monitoreos de agua y estándares nacionales e internacionales, incluyendo el manejo de drenaje de roca ácida, para mitigar riesgos.

Ramírez hizo un llamado a la ciudadanía a informarse, ya que los resultados de la auditoría están organizados en 15 tomos y anexos publicados en la página web del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente). “Leamos, consultemos y debatamos con evidencia. Este es el momento de hacer docencia y que los profesionales expliquemos los tecnicismos a la sociedad”, dijo el especialista.

Ramírez resaltó que el comité interinstitucional del gobierno, revisará el documento en mesas técnicas dos a tres veces por semana. Estimó que la evaluación podría tomar mes y medio, dependiendo del análisis de anexos. Para el experto, la minería responsable sí es posible con voluntad, rigor científico y diálogo técnico. “Si queremos hacerlo bien, nos unimos y lo logramos”, concluyó.