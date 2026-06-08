Aumenta recaudación en el Municipio de San miguelito

A.Quintero | El Municipio de San Miguelito registró una mejora en su recaudación durante el primer cuatrimestre 2026, alcanzando el 77% de la meta presupuestaria establecida para este periodo, según autoridades municipales.

El tesorero municipal, Porfirio Luna, informó durante el Concejo Municipal que “nosotros en el mes de mayo cerramos la recaudación con $949,367, lo que representa el 57% de lo presupuestado para ese mes”. Además, indicó que “el total recaudado hasta el mes de mayo es de alrededor de $8.99 millones, alcanzando el 77% de la meta presupuestaria proyectada para dicho periodo.

De acuerdo con Iván Cheribín, presidente del Concejo Municipal de San Miguelito, “con respecto al mes anterior, se registra un aumento significativo de casi $110,000, lo que indica una tendencia a mejorar la recaudación”.

Cheribín explicó que este incremento responde a diversas estrategias implementadas por la administración municipal. Afirmó que “esto se debe a estrategias como el escaneo, recorridos y barridos en los negocios”.

También se han implementado moratorias relacionadas con la tasa de servidumbre, ya que con el cambio de tasas se modificaron algunos montos de impuestos”, dijo.

Asimismo, indicó que “las mejoras también se deben a contribuyentes que se han acercado a la alcaldía y a los tres puntos de pago para consultar saldos, multas y tasas. En ese proceso, se han generado ajustes y negociaciones, como arreglos de pago”.