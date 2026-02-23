Aumentan los pagos digitales y riesgos de fraudes

Las transferencias bancarias y los pagos digitales se han incrementado en los últimos años, impulsados por el uso de aplicaciones, banca en línea y billeteras electrónicas; sin embargo, esta transformación también ha traído consigo riegos como fraudes y robos de datos, explicaron expertos en ciberseguridad y economistas.

Eli Faskha, CEO de Soluciones Seguras y experto en ciberseguridad, explicó que entre las estafas más frecuentes “figura el envío de dinero a la persona equivocada, así como pagos por compras que finalmente no se concretan”.

Asimismo, advirtió que “recomendamos no realizar ninguna transferencia hasta recibir el producto cuando se trata de una compra. Hay una gran cantidad de aplicaciones que pueden utilizarse para convertir el celular en una página web falsa”, lo que facilita los fraudes digitales.

En tanto, el economista Patricio Mosquera indicó que “el uso de pagos digitales en Panamá ha crecido en los últimos años, impulsado por la banca móvil, las transferencias electrónicas y las billeteras”. Añadió que “este avance ha traído beneficios como inclusión financiera y menores costos, pero también ha abierto un nuevo frente de riesgo como los fraudes”.

Mosquera comentó que “hoy el principal peligro no está en fallas tecnológicas del sistema financiero en general, que cuenta con altos estándares de seguridad, sino en la ingeniería social”. Además, recordó que “la regla es sencilla: Ningún banco solicita contraseñas ni códigos por teléfono o mensajes. Siempre se debe verificar por canales oficiales cualquier comunicación urgente y es fundamental activar los mecanismos de seguridad adicionales, como la autenticación en dos pasos”.

Por su parte, la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) destacó que, para evitar ser víctima de fraude, “nunca ingrese a la banca en línea desde enlaces recibidos por correo, SMS o redes sociales”. También reiteró que “el banco nunca te pedirá por teléfono o correo tu usuario, contraseña o token y, al terminar, no deben olvidar cerrar sesión. Es un paso simple que protege tu información”.