Aurelio Barría Pino reafirma compromiso de la CCIAP con el desarrollo nacional tras renovación de su Junta Directiva

El presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, Aurelio Barría Pino, reafirmó el compromiso del gremio empresarial con el desarrollo del país tras la reciente renovación de su Junta Directiva, destacando que este proceso fortalece una misión institucional de más de 111 años orientada a promover, conectar y defender la empresa privada en beneficio nacional.

Barría Pino señaló que asumen esta nueva etapa con un “profundo sentido de responsabilidad”, subrayando que liderar desde la CCIAP es un privilegio que exige visión, entrega y acciones concretas en un momento que calificó como decisivo para Panamá.

El dirigente empresarial valoró los avances recientes del país en materia de disciplina fiscal, fortalecimiento institucional y credibilidad internacional, indicando que estos elementos son fundamentales para generar confianza, atraer inversión y fomentar el empleo. “La confianza es el motor que impulsa las oportunidades”, enfatizó.

No obstante, advirtió que persisten retos urgentes que deben ser atendidos con responsabilidad. Entre ellos mencionó la reapertura de la mina bajo un equilibrio social, ambiental y legal, el acceso al agua, la mejora del sistema educativo, la dinamización económica y el impulso al turismo. Asimismo, destacó la corrupción como un desafío transversal que, de no enfrentarse con determinación, debilita cualquier esfuerzo de desarrollo.

“El desarrollo no es solo crecer, sino crecer bien”, afirmó Barría, al tiempo que hizo un llamado a promover una actividad empresarial ética, respetuosa de la ley y comprometida con la generación de empleos dignos.

En cuanto a la hoja de ruta de la CCIAP, adelantó que durante su gestión se enfocarán en impulsar la implementación de la Ley de Pasantías para generar oportunidades a los jóvenes, fortalecer el ecosistema emprendedor, promover la atracción de inversiones y ampliar el valor que ofrece el gremio a sus miembros.

El presidente del gremio también destacó la importancia de mantener un diálogo constante con los afiliados, asegurando que su gestión priorizará la escucha activa y la creación de espacios de participación que fortalezcan el vínculo institucional.

Finalmente, Barría Pino reiteró la disposición de la CCIAP de trabajar de manera articulada con los tres órganos del Estado, las autoridades y la sociedad en general. “Cuando actuamos como un solo equipo, Panamá avanza”, expresó, haciendo un llamado a la unidad nacional y a priorizar el bienestar del país por encima de intereses particulares