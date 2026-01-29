Autoridades coordinan criterios sobre operación de empresas financieras en Panamá

Con el fin de homologar criterios relacionados con la funcionalidad y operación de las empresas financieras y fintech que operan en el país, el administrador de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), Ramón Abadi Balid, junto al director nacional de Protección al Consumidor, sostuvo una reunión con personal de la Dirección General de Empresas Financieras del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI).

Según informó la Acodeco, las autoridades buscan fortalecer la supervisión, promover el cumplimiento de las normativas vigentes y garantizar buenas prácticas en el mercado.

Las fintech son empresas que utilizan la tecnología para ofrecer servicios financieros de forma digital y rápida, generalmente a través de plataformas en línea o aplicaciones móviles. Por ello, la entidad recomienda a los consumidores:

Informarse adecuadamente antes de contratar servicios financieros digitales.

Verificar que las empresas se encuentren debidamente registradas ante las autoridades competentes.

Leer detenidamente los términos y condiciones de los contratos.

Reportar cualquier irregularidad que pudiera afectar sus derechos ante la Dirección General de Empresas Financieras del MICI.

Cabe señalar que, según datos del Departamento de Investigación de la Acodeco, entre enero y diciembre de 2025, once empresas financieras fueron sancionadas en primera instancia con multas que ascienden a B/.35,000.00 por infracciones a la Ley 24 sobre el historial de crédito.