Autorizan importar jamón picnic y materia prima de cerdo para la industria local

El Consejo de Gabinete autorizó un volumen adicional máximo de 1,500 toneladas métricas de producto de cerdo terminado e igual cantidad de materia prima para la industria nacional, con fecha límite de importación al 31 de diciembre de 2026.

“La medida de adicionar esta cantidad a la importación fue tomada luego de que el Ministerio de Desarrollo Agropecuario identificara que, para el año 2026, algunas fracciones arancelarias que corresponden a productos terminados y a materia prima requieren un ajuste en las cantidades autorizadas; un volumen que no afecta el control ni el cumplimiento de las normas nacionales aplicadas”, informó el despacho de prensa de la Presidencia.

Por su parte, el Comité de la Cadena Agroalimentaria del Cerdo y sus Derivados, en reunión del 14 de abril de 2026 y a través de un acuerdo, aprobó la importación de hasta 1,500 toneladas métricas del producto jamón picnic (paleta cocida ahumada) y 1,500 toneladas métricas de materia prima en las partidas arancelarias correspondientes a piernas, paletas y sus trozos. Esto se suma al volumen total establecido en el Decreto de Gabinete N.º 24 del 10 de junio de 2025, cuya disposición para el año 2026, bajo licencias no automáticas de importación, era de 8,062 toneladas métricas.

Este decreto modifica el Decreto de Gabinete N.º 4 de 10 de enero de 2024, modificado por el Decreto de Gabinete N.º 18 de 8 de abril de 2025 y adicionado por el Decreto de Gabinete N.º 24 de 10 de junio de 2025.