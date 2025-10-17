Avances de adhesión al Mercosur

El presidente José Raúl Mulino confirmó que el 2 de diciembre asistirá a la cumbre de presidentes en Brasilia, iniciando las negociaciones técnicas que consolidarán la participación del país como Estado asociado al Mercosur.

“El 2 de diciembre asistiré a Brasilia a una cumbre de presidentes de Mercosur en la que llevaré ya la oficialización de Panamá de acuerdo con el procedimiento interno. De ahí parte todo, hay un protocolo que seguir para aquellas negociones técnicas que se deban hacer, y que toman algún tiempo”, indicó Mulino ayer.

El mandatario destacó: “Pero ya Panamá consolida su presencia, no solo como observador como estábamos, sino que ya es un paso hacia adelante hasta llegar a ser un miembro activo. Todavía no lo somos, tenemos que concretarlo en esas negociaciones”.

“Lo importante es haber ampliado nuestra visión y cobertura en materia comercial, industrial y logística. El aporte que hace Panamá es la posición estratégica para la región. Es decir, estos países que son muy grandes en producción de carnes, granos, etc., cuentan hoy con esta plataforma logística desde Panamá para reexportar sus productos a cualquier parte del mundo sin los problemas arancelarios que ya tienen en sus países por haber sido gravado por Estados Unidos”, añadió Mulino.

El gobernante destacó que es un momento oportuno para el país.