Avanza construcción de puentes zarzo en la comarca Ngäbe Buglé para accesos seguros

La construcción de puentes zarzo en la comarca Ngäbe Buglé avanzan en zonas como Cascabel, en Mironó, y Sardina, en Nole Duima, marcando un cambio real en la forma en que miles de personas se movilizan.

Este programa se ejecuta con fondos provenientes de las regalías por la venta del concentrado de cobre de la mina ubicada en Donoso, provincia de Colón. De los ingresos generados, 18 millones de dólares han sido destinados a la construcción de los primeros 50 puentes zarzo.

Durante una gira de campo encabezada por el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y el Ministerio de Gobierno, autoridades recorrieron estas comunidades para verificar los avances de las obras y conocer de primera mano las condiciones de acceso. El recorrido dejó en evidencia una realidad clara: “lo que antes eran caminos inexistentes y cruces peligrosos, hoy empieza a transformarse con trabajos en ejecución”.

En el terreno, esto se traduce en algo más simple, pero contundente: caminos abiertos, estructuras en desarrollo y comunidades que empiezan a vivir una realidad distinta.