Avanzan los trabajos de mantenimiento en el mercado San Felipe Neri

Las labores de mantenimiento en el área de restaurantes del mercado San Felipe Neri continuaron este lunes 8 de junio con el retiro del antiguo cielo raso, limpieza general y pintura, informó la Alcaldía de Panamá.

“La iniciativa, que busca renovar la imagen de las instalaciones, también brinda mayor seguridad y salubridad a los cientos de visitantes que a diario acuden a comprar desayunos y almuerzos en las distintas fondas que operan en este sector”, detalló la institución.

Adicionalmente, se realizaron labores de limpieza profunda en las demás áreas del mercado, como parte del programa mensual establecido para el cumplimiento de las medidas sanitarias exigidas.

Estas jornadas incluyen hidrolavado, desinfección y fumigación, y son ejecutadas por la Dirección de Mercados Municipales en todas sus instalaciones de expendio de alimentos.