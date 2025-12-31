Bares y discotecas cierran el 2025 con leve mejora

Propietarios de bares y discotecas señalaron que durante este año, el sector registró una leve mejora en relación con el año anterior. Sin embargo, coincidieron que fue un año de ajustes, marcado por una caída en el consumo promedio.

Abdiel Celis, presidente de la Asociación de Restaurantes, Bares y Discotecas (ARBYD), explicó que “relativamente ha mejorado un poco más que el año pasado, pero todavía seguimos en números negativo y eso se debe ha que la economía está algo golpeada”.

Celis agregó, que mantienen expectativas positivas para 2026, impulsadas por la realización de congresos en el país. “Ya hemos tenido acercamientos con las autoridades, quienes nos han indicado para ofrecer descuentos a los turistas que visitan Panamá. Todo esto forma parte de los esfuerzos para dinamizar la economía”, afirmó.

Por su parte, Aramis Cornejo, vocero de ARBYD, señaló que “el sector cierra con retos, pero activo. No fue un año fácil. Sin embargo, las personas siguen saliendo, solo lo hacen con más criterio y menos improvisación”.

Cornejo comentó que “fue un año de ajuste. Bajó el consumo promedio, pero los locales que se reinventaron, ofrecieron experiencias y cuidaron costos lograron sostenerse”. Añadió que “el cliente hoy busca valor, ambiente, música y experiencia, no solo el trago”.