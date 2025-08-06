BBVA Colombia S.A. se incorpora al Centro Bancario Internacional de Panamá

La Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) informó que otorgó la licencia bancaria internacional a BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. (BBVA Colombia S.A.), “tras verificar el cumplimiento de todos los requisitos establecidos en la normativa vigente”.

El otorgamiento de la licencia se da luego de la emisión de la Resolución SBP-BAN-R-2025-00416 de fecha 11 de julio de 2025.

La SBP detalló que “con esta autorización, BBVA Colombia S.A. se incorpora oficialmente al Centro Bancario Internacional de Panamá, desde donde podrá operar a través de una oficina establecida en el país. Con la Licencia que se otorga, la entidad está habilitada para llevar a cabo transacciones que se perfeccionen, consuman o surtan efectos en el exterior, así como para realizar otras actividades previamente autorizadas por esta Superintendencia”.

Explicaron que “BBVA Colombia S.A. forma parte de un grupo financiero global cuyo holding es BBVA S.A. (España), grupo con una amplia y sólida trayectoria de más de 165 años ofreciendo servicios financieros, con presencia global en 25 países”.

La incorporación de esta reconocida entidad financiera al sistema bancario panameño fortalece el posicionamiento de Panamá como un centro financiero internacional sólido, confiable y competitivo. Nuestro país cuenta con un marco regulatorio robusto y una supervisión bancaria alineada con los más altos estándares internacionales, lo que garantiza un entorno de operaciones seguro, transparente y eficiente para instituciones financieras de primer nivel, indicó la Superintendencia.

La SBP reiteró su compromiso “con la estabilidad, integridad y crecimiento del sistema financiero nacional, así como con el fortalecimiento continuo de la confianza en el Centro Bancario Internacional de Panamá”.