$!BCIE lanza plataforma de datos abiertos y concurso para periodistas e investigadores

El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) presentó su nueva plataforma de datos abiertos en un webinario titulado “Periodismo e investigación para el desarrollo: La nueva plataforma de datos abiertos del BCIE”, que congregó a más de 200 periodistas e investigadores.

Este portal, concebido para proporcionar información estructurada y confiable, tiene como objetivo fundamental facilitar análisis rigurosos y transformar los datos en conocimiento aplicable a la investigación, el periodismo y la toma de decisiones estratégicas.

La implementación de esta primera fase de la plataforma subraya el compromiso del BCIE con su Política de Acceso a la Información (PAI), vigente desde julio de 2025.

Asimismo, los encargados de la institución bancaria explicaron que este lanzamiento se enmarca en las actividades del Mes de la Transparencia y Acceso a la Información, una iniciativa que conmemora el Día Internacional del Acceso Universal a la Información, reafirmando el valor de la apertura y la rendición de cuentas en la gestión institucional.

Gisela Sánchez, presidente ejecutiva del BCIE, destacó la relevancia de esta herramienta al afirmar que “esta plataforma es un paso firme en nuestro compromiso con la rendición de cuentas y se conecta directamente con la Estrategia Institucional 2025–2029, que impulsa la transparencia como pilar de nuestra gestión”.

Por su parte, Belinda Carías Martínez, directora por Honduras y presidenta del Comité de Comunicaciones y de Acceso a la Información, subrayó que “con esta plataforma, el BCIE pone en manos de periodistas e investigadores un recurso que no solo fortalece la transparencia, sino que también impulsa la generación de conocimiento y la construcción de soluciones para nuestra región”.

Adicionalmente, el BCIE anunció el “Concurso de Periodismo e Investigación para el Desarrollo – Datos Abiertos BCIE”. Este certamen busca reconocer y premiar aquellos trabajos que utilicen la información pública del Banco para ilustrar su contribución al desarrollo sostenible y la integración regional.

La iniciativa aspira a fomentar un periodismo constructivo capaz de transformar los datos en investigaciones y narrativas de impacto, demostrando cómo la transparencia y la disponibilidad de información son pilares esenciales para la confianza, el conocimiento y el progreso social.

Las bases del concurso pueden consultarse en https://www.bcie.org/acceso-a-la-informacion/concurso-de-periodismo-e-investigacion-para-el-desarrollo-datos-abiertos