$!Cadena acuerda no autorizar nuevas importaciones de arroz

La Cadena Agroalimentaria de Arroz recomendó no realizar importaciones del grano, ya que el país se encuentra “debidamente abastecido”. La decisión se tomó en una reunión extraordinaria realizada ayer, en la que participaron productores, la industria molinera y autoridades gubernamentales. Los arroceros habían manifestado su preocupación y rechazo ante las presiones de los molinos para importar el rubro, afectando a la producción nacional.

Omar Spiegel, productor de Veraguas, explicó que basados en las cifras oficiales, se concluyó que “no es necesario importar arroz porque el país está abastecido”. Afirmó que “durante el diálogo también se detectó un posible caso de contrabando, al registrarse una diferencia de más de 100 mil quintales que no concuerda con el consumo nacional”.

El agricultor comentó que “el año pasado se sembraron 93 mil hectáreas y se alcanzó una producción de más de 6 millones de quintales. El país se encuentra abastecido hasta el 25 de octubre”.

Sobre las importaciones, dijo que “el arroz es un rubro sensitivo, pero se puede traer por desabastecimiento o por contingentes pactados. Los contingentes a precio ya fueron convocados en diciembre y aún falta convocar el contingente de la Organización Mundial del Comercio (OMC)”.

En tanto, Abel Aparicio, director nacional de agricultura del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), comentó que “ha existido una ligera disminución en la cantidad de hectáreas sembradas para este periodo”. Añadió que “aproximadamente hemos disminuido unas 7,000 hectáreas”.

El funcionario afirmó que “las decisiones de importación se toman en la cadena, existe un comité que está conformado por productores e industriales. Nosotros, a nivel del ministerio, somos facilitadores de información y de trámites correspondientes. Pero la cadena es quien toma la decisión de si es necesario o no importar arroz por el momento”.

Por su parte, Raúl Palacios vicepresidente de la Asociación Nacional de Molineros de Arroz (ANALMO) indicó que “siempre se ha mantenido una posición clara de un mes de seguridad nacional y un mes de reposo. Esto garantiza disponibilidad del producto para el país, y no genera especulaciones que van en detrimento del productor nacional”.

Palacios concluyó que “la industria respeta, pero le preocupa la decisión tomada en la Reunión Extraordinaria del Comité de Cadena Agroalimentaria de Arroz”.