CAF destina $8 mil millones a proyectos de transición energética

A.Quintero | La vicepresidenta encargada de Cooperación y Alianzas de CAF, Alicia Montalvo, informó durante la apertura de los Diálogos Multis de Biodiversidad América Latina y el Caribe que el 44% del financiamiento de la institución se ha destinado a proyectos de transición energética y adaptación al cambio climático, lo que representa una inversión de entre $7,000 y $8,000 millones.

Montalvo destacó que estas iniciativas forman parte de las principales prioridades de la entidad para impulsar el desarrollo sostenible en la región.

“En estos hemos alcanzado el 44% de financiación, a diferencia del año 2025, y eso estaría como en un 7.000 a 8.000 millones de dólares”, manifestó.

Explicó que “estamos trabajando en transición energética, ayudando a programas de energía renovables que se implantan con mayor fuerza en la región y también en que la transición sea mucho más productiva”.

Por otro lado, resaltó que la adaptación al cambio climático se ha convertido en uno de los principales desafíos para los países de la región.

“Lo más importante de nuestra agenda es la atención que estamos prestando a los temas de adaptación al cambio climático, es uno de los problemas más importante de la región”, dijo Montalvo.

En ese sentido, indicó que se requieren inversiones en infraestructura para enfrentar los efectos del cambio climático. “Se requiere infraestructuras mucho más avanzadas, que incorporen mejores materiales y escenarios climáticos para anticipar las amenazas naturales”.