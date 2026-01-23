Caja de Ahorros ampliará respaldo a las Mipymes

ML | La Caja de Ahorros y el Banco Nacional de Panamá formalizaron la adhesión al Fondo de Garantía de Panamá (FGP), un instrumento diseñado para ampliar el acceso al crédito de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) que no cuentan con garantías suficientes para desarrollar sus proyectos.

El acuerdo permite que las Mipymes clientes de Caja de Ahorros puedan acceder a garantías de hasta el 50% del préstamo aprobado, con un tope de B/.300,000 del valor de garantía y B/.600,000 como valor máximo de financiamiento.

El gerente general de Caja de Ahorros, Andrés Farrugia G., destacó que esta adhesión refuerza el rol del banco como aliado estratégico del sector productivo. “Hoy damos un paso decisivo como primer banco de la plaza en formar parte del Fondo de Garantía de Panamá, complementando nuestra oferta de Banca Comercial y especialmente, de nuestro segmento pymes. Sumado a nuestro programa de reactivación económica “El Chen Chen vuelve a la calle”, estas acciones nos posicionan como una de las instituciones con la propuesta financiera más competitiva para las Mipymes, un sector clave para el crecimiento del país”.

El gerente general del Banco Nacional de Panamá, Javier Carrizo, resaltó la relevancia delFondo como política pública orientada al desarrollo.