Caja de Ahorros honra trayectoria de trabajadores

ML | La Caja de Ahorros reconoció la labor de más de 300 colaboradores a nivel nacional que “han construido una trayectoria bancaria de 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 y una distinción especial de 50 años de servicio, destacando su lealtad, dedicación y valioso aporte al crecimiento de la institución y del país”, informó el banco.

El gerente general de Caja de Ahorros, Andrés Farrugia, destacó la importancia de este reconocimiento destacando que, “cada colaborador es parte de la historia viva de este banco. Reconocer a quienes han dedicado gran parte de su carrera en Caja de Ahorros es reafirmar que nuestra institución se construye gracias al compromiso y la entrega de su gente. Son ustedes quienes han dado sentido a nuestra misión y han hecho que Caja de Ahorros no sea solo una institución financiera, sino un símbolo de confianza, esfuerzo y esperanza para todo Panamá”.

La entidad bancaria detalló que en Panamá, Jorge Sarmiento fue el colaborador homenajeado con 50 años de servicio, Emibel Burgos de Provincias Centrales con 30 años e Irving Saldaña de Chiriquí con 35 años de servicio.