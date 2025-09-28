Fallece un usuario en la estación Los Andes del Metro de Panamá

En la mañana de este domingo, 28 de septiembre de 2025, se registró un incidente en la estación Los Andes, en el cual un usuario perdió la vida, informó el Metro de Panamá.

“Las autoridades competentes se encuentran realizando las investigaciones correspondientes y el Metro de Panamá brindará todo el apoyo necesario. Lamentamos profundamente lo ocurrido y expresamos nuestras más sinceras condolencias a los familiares del usuario”, señaló la entidad en un comunicado.

Por su parte, la Sección de Atención Primaria de San Miguelito indicó que inició “una investigación por un hecho ocurrido este domingo 28 de septiembre de 2025, en el Metro de Panamá, estación Los Andes, donde un hombre perdió la vida”.