Juramentan al nuevo director general del IMELCF

El nuevo director general del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMELCF), Abdiel Abel Rentería Ramos, tomó posesión de su cargo el día de ayer, en presencia de distintas autoridades.

La juramentación fue realizada por el presidente de la Junta Directiva de la institución, el procurador general de la Nación, Luis Carlos Manuel Gómez Rudy, en presencia de la magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y representante del Órgano Judicial en esta instancia, María Eugenia López Arias.

También participaron los directivos Jeancarlos Iván Cádiz, secretario general; Maritza Cedeño, presidenta del Colegio Nacional de Abogados (CNA); José Calderón, del Colegio Médico de Panamá; y Américo Lombardo, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá.

El magíster Rentería Ramos, quien estará al frente de la entidad por los próximos cinco años, destacó que se trabajará en fortalecer la parte pericial junto con la administrativa. “El objetivo principal es profesionalizar aún más la institución y combatir la mora pericial, que constituye uno de los aspectos esenciales de esta entidad”, acotó.

El acto, desarrollado en la sede del IMELCF en Llanos de Curundú, se realizó en el marco de la reunión ordinaria n.° 9 del 10 de diciembre de 2025 donde se analizaron diversos temas inherentes a esta dependencia, clave en el servicio de administración de justicia.