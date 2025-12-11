Productores y autoridades analizan condiciones climáticas en Mesa Técnica Agroclimática en Coclé

De mantenerse las condiciones climáticas actuales, la transición de la estación seca a la lluviosa podría experimentar un retraso de una a cuatro semanas, según un análisis de la Coordinación de la Unidad Agroambiental, Variabilidad y Cambio Climático, del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) de la provincia de Coclé.

“Por lo que el inicio de las lluvias se estaría registrando a partir de la tercera semana de mayo de 2026”, detallaron.

La información fue revelada durante un encuentro de los miembros de la Mesa Técnica Agroclimática (MTA) N.° 23, espacio en el que se analizaron las condiciones climáticas actuales y se presentó un pronóstico para los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2026.

Durante la reunión se dio a conocer que para la provincia de Coclé, las temperaturas máximas podrían oscilar entre 35 °C y 38 °C, mientras que la humedad relativa promedio se ubicaría alrededor del 73 %.

Se resaltó que las condiciones para el sector Caribe de Coclé (zona norte) presentan un comportamiento distinto, debido a que llueve durante todo el año, sin una marcada diferencia entre la temporada seca y lluviosa.

En la MTA participaron productores, técnicos del MIDA y representantes del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMPHA), con el objetivo de preparar a los productores sobre las condiciones climáticas de los próximos meses.