Cámara de Comercio celebra salida de Panamá de la lista fiscal de la Unión Europea

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) celebró la decisión de la Unión Europea (UE) de retirar a Panamá de su lista de jurisdicciones no cooperativas en materia fiscal.

“¡Una gran noticia para Panamá! Celebramos la decisión de la Unión Europea de excluir a nuestro país de su lista de jurisdicciones no cooperativas en materia fiscal. Un avance que fortalece nuestra imagen internacional y reafirma la importancia de la transparencia y la confianza”, compartió el gremio.

La decisión fue anunciada este viernes 9 de octubre por el Consejo de la Unión Europea, que retiró a Panamá y Vietnam del Anexo I, correspondiente a las jurisdicciones no cooperativas en materia fiscal. Panamá pasó al Anexo II, donde figuran jurisdicciones que mantienen un proceso de cooperación con el bloque europeo. Consejo de la Unión Europea.

De acuerdo con el comunicado oficial del Gobierno panameño, el presidente José Raúl Mulino había colocado la salida de esta lista entre las prioridades de su administración desde julio de 2024. El Ejecutivo impulsó gestiones diplomáticas y reuniones con representantes europeos para defender la posición del país y recuperar la confianza internacional.

La Presidencia destacó que el resultado es producto de un trabajo conjunto entre el Gobierno y distintos sectores nacionales, así como de las gestiones para explicar los avances de Panamá en materia de gobernanza fiscal.