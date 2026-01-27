Cámara de Comercio de Colón se desvincula del proceso judicial contra su actual presidenta

La Cámara de Comercio, Agricultura e Industrias de Colón emitió un comunicado en el que aclara que los eventos acontecidos recientemente, con relación a quien ocupa el cargo de presidencia de la agrupación, “no guardan ninguna relación con nuestra organización ni con su condición de presidente”.

“Reiteramos nuestro respeto al debido proceso y confiamos en que la justicia actuará de manera libre, imparcial y transparente, conforme a la ley”, detalla la nota.

La Cámara informó que, a lo interno de la institución, se están aplicando los estatutos y procedimientos correspondientes con el objetivo de preservar la institucionalidad y el normal funcionamiento de la organización.

“La Cámara de Comercio, Agricultura e Industrias de Colón reafirma su compromiso con la legalidad, la transparencia y la ética institucional”, concluye el documento.