Cámara Marítima rechaza proyecto de ley que crea nuevos cargos al movimiento de contenedores

La Cámara Marítima de Panamá (CMP) rechazó “enérgicamente” el Proyecto de Ley No. 491, “que propone establecer nuevos cargos económicos al movimiento de contenedores y a servicios portuarios y logísticos”.

En un comunicado indicaron que “aunque reconoce la importancia de fortalecer la protección social de jubilados y pensionados, la CMP advierte que el financiamiento del fondo planteado debe provenir de recursos ya existentes del Estado y no de nuevas cargas a sectores productivos expuestos a competencia internacional”.

El gremio señaló que “Panamá compite con otros hubs regionales por los flujos de carga. Un aumento en el costo de mover contenedores podría causar pérdida de volumen, desvío de carga y debilitar la posición del país como hub logístico”.

“La medida no solo afectaría a operadores portuarios, sino también a pymes del sector marítimo auxiliar: transportistas, agencias, talleres, suplidores, operadores logísticos y empresas de mantenimiento que dependen del volumen de carga”, destacó la CMP.

La CMP solicitó una revisión rigurosa, inmediata y técnicamente sustentada del proyecto, con análisis de impacto económico, competitivo y regulatorio. Advierte que la propuesta amerita evaluación jurídica, regulatoria y operativa, incluyendo su compatibilidad con el marco legal portuario y las competencias de la Autoridad Marítima de Panamá.

Reiteraron su disposición a participar en un diálogo técnico para buscar soluciones sostenibles que no afecten la competitividad del país.