CAMIPA: “Movimientos internacionales estuvieron detrás de las protestas mineras”

La desinformación, el descontento social y movimientos internacionales organizados, impulsaron las protestas del año 2023 que llevaron al cierre de la mina de cobre, ubicada en Donoso, provincia de Colón, así lo aseguró Roderick Gutiérrez, presidente de la Cámara Minera de Panamá. (CAMIPA).

Según Gutiérrez, estos grupos en contra de la actividad minera, han estado activos en varios países de Latinoamérica y han utilizado manuales para desestabilizar proyectos mineros.

“Esto es un movimiento que ya está totalmente identificado que ha generado protestas en varios países de Latinoamérica”, afirmó.

El líder de CAMIPA señaló que “estos grupos han utilizado un manual, escrito en 2009, que establece exactamente cuáles son los pasos a seguir para cerrar un proyecto minero”.

Gutiérrez expresó que espera que el gobierno tome medidas para reactivar la mina de cobre y generar empleos sostenibles. “La reactivación de la economía de Panamá, la generación de empleo es necesaria... Nosotros apostamos por empleos sostenibles, por empresas que puedan aportar a bajar ese porcentaje de desempleo que hay en Panamá”, enfatizó Gutiérrez.

El presidente de CAMIPA dijo que, espera que los resultados de la auditoría integral sean transparentes y que se tomen medidas concretas para abordar las conclusiones y recomendaciones que se deriven de ella. “Esperamos que el presidente José Raúl Mulino anuncie los resultados preliminares de la auditoría en el primer trimestre del 2026 y que se tomen medidas para reactivar el proyecto y generar empleo sostenible”, agregó Gutiérrez.