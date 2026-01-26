Canciller Javier Martínez-Acha destaca impacto del Foro Económico Internacional del CAF en la economía panameña

El canciller de la República de Panamá, Javier Martínez-Acha, anunció este lunes, 26 de enero que el Foro Económico Internacional del CAF, que se realizará el 28 y 29 de enero, tendrá un impacto positivo en diversas actividades de la economía del país.

Aseguró que para este evento, “se han registrado más de 5,000 personas, se estima que hay 2,500 habitaciones de hoteles ocupadas por al menos dos noches, 700 habitaciones de hotel se han reservado directamente por la organización, hay más de 1,500 servicios de traslados contratados, más de 300 empleos directos generados en logística, producción, seguridad y alimentación; y 800 boletos emitidos directamente por el Foro, con efectos inmediatos sobre el empleo y el consumo”.

Asimismo, Martínez-Acha destacó que “el foro contará con la participación de siete jefes de Estado en funciones y un presidente electo, seis expresidentes, dos premios Nobel de Economía, delegaciones de más de 70 países, más de 240 líderes y expertos globales de 21 países”.

El canciller manifestó que “el foro busca debatir estrategias para incrementar la productividad, promover la inversión y fortalecer la inserción de la región en la economía global; fomentar el financiamiento y la adopción de prácticas de desarrollo sostenible, incluyendo la gestión de recursos naturales y la transición energética, y abordar la transformación digital como motor de desarrollo y modernización productiva”.

Además, “tiene entre sus objetivos fortalecer el diálogo entre los países de América Latina y el Caribe para construir una voz unificada en el contexto geopolítico actual, analizar cómo mejorar las instituciones para garantizar un desarrollo inclusivo y sostenible, y diseñar políticas que aseguren que el crecimiento económico beneficie a toda la población”.