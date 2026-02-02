Canciller Martínez-Acha inicia mañana misión oficial por países del Golfo Pérsico

El ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha, inicia mañana en Dubái una misión oficial en países del Golfo Pérsico, orientada a fortalecer las relaciones bilaterales y promover oportunidades de cooperación en áreas estratégicas, informaron de la Cancillería panameña.

Durante su estancia en Dubái, la segunda ciudad de los Emiratos árabes, el jefe de la diplomacia panameña participará en la Cumbre de Gobiernos 2026, que se celebra bajo el lema: "Dando forma al futuro de los gobiernos".

El foro reúne a líderes, expertos y tomadores de decisiones de todo el mundo para impulsar la cooperación internacional, identificar soluciones a los principales desafíos globales y desarrollar herramientas, políticas y modelos para la gobernanza del futuro.

En ese mismo marco, y en su calidad de presidente del Consejo de ministros de la Asociación de Estados del Caribe (AEC), el canciller Martínez-Acha participará en una edición especial de la Décima Conferencia de Cooperación Internacional, titulada “más de 30 años de cooperación en el Gran Caribe”, enfocada en resaltar los avances y proyecciones de la cooperación regional.

Posteriormente, asistirá a Doha, Qatar, en donde sostendrá reuniones con autoridades locales y desarrollará una agenda centrada en la atracción de inversiones y temas culturales y educativos.

Como última escala de la misión oficial, Martínez-Acha visitará Riad, capital del Reino de Arabia Saudita, país en el que Panamá abrió recientemente su embajada, como parte del fortalecimiento de su presencia diplomática en Medio Oriente.