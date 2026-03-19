Canciller: “Panamá no merece estar en ninguna lista discriminatoria de ningún bloque”

Durante la inauguración del Foro Unión Europea-Centroamérica 2026, el ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha, se refirió a la presencia de Panamá en las listas negras de la Unión Europea como país no cooperante en materia tributaria.

“Panamá no merece estar en ninguna lista discriminatoria, de ningún bloque, de ninguna organización, de ningún país; en ninguna. La única lista en la que Panamá merece estar en la Unión Europea es en la lista de los amigos”, subrayó el canciller panameño.

El diplomático aprovechó su intervención para agradecer a los países europeos que han apoyado las aspiraciones panameñas de salir de las listas discriminatorias y se refirió al evento que, durante dos días, congrega en el país a representantes de Europa y América Central. “Esta iniciativa de parte de la Unión Europea envía un mensaje, sobre todo por los tiempos que son complejos. Centroamérica y Panamá reconocen y valoran el acompañamiento recíproco entre Europa y nuestra región. Ese acompañamiento está basado en valores compartidos”, afirmó.

“Somos un aliado fiable para Europa; Centroamérica lo es”, sostuvo el ministro Martínez-Acha Vázquez. “Defendemos la transparencia del comercio marítimo global a un costo grande para nuestro tesoro y para nuestra bandera. Como he dicho, somos un aliado en la defensa del derecho internacional, incluso en momentos de tensión y contrariedad con las dos grandes potencias”, agregó.

Martínez-Acha remarcó que “Panamá no busca concesiones, Panamá ofrece soluciones. Y Panamá, bajo el liderazgo del presidente José Raúl Mulino, con firmeza y dignidad, seguirá defendiendo su lugar en el mundo como un país abierto, confiable y profundamente comprometido con esta iniciativa y con el desarrollo global. Porque en un mundo fragmentado, Panamá no va a dividir. Panamá y Centroamérica siempre conectarán”.

Poco antes, la embajadora de la UE en Panamá, Izabela Matusz, se había referido a la visión compartida hacia el futuro como parte de la asociación estratégica entre Europa y América Central, basada en la confianza, el respeto mutuo y la sostenibilidad, aseguró el departamento de prensa de la Cancillería panameña en un comunicado.

“La embajadora Matusz se mostró optimista porque se está creando el entorno propicio para la inversión, la transferencia tecnológica y una economía verde”, agregaron.

En un panel sobre la transformación sostenible y la integración birregional, Duccio Bandini, embajador de la UE en El Salvador ante el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA); Felice Zaccheo, jefe de la Unidad de Programas Regionales para América Latina y el Caribe de la Dirección General de Asociaciones Internacionales de la Comisión Europea; y Paolo Garzotti, jefe de la Unidad para América Latina y el Caribe de la Dirección General de la Comisión Europea, se refirieron a las proyecciones de inversión en la región.

Anunciaron que la UE destinará $1,200 millones hasta el 2027 para infraestructura en Centroamérica, sobre todo en energía renovable.

El Foro UE-Centroamérica abordó durante la jornada de este jueves temas como la infraestructura ferroviaria en la región, logística sostenible y corredores marítimos verdes, movilidad sostenible y transporte limpio, integración energética, conectividad y cooperación tecnológica.

Para este viernes, la agenda se centrará en temas como los logros, impactos económicos y proyección estratégica en el Acuerdo de Asociación UE-Centroamérica, facilitación del comercio e integración regional, mayor eficiencia y competitividad, exportaciones centroamericanas hacia la UE y el rol del sector privado y la sociedad civil.