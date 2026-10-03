Canciller panameño promueve inversiones con empresarios en Singapur

El canciller Javier Martínez-Acha sostuvo este sábado 3 de octubre, en Singapur, una reunión con empresarios de los sectores marítimo, farmacéutico, bienes raíces, salud y legal, interesados en invertir en Panamá.

Martínez-Acha, quien acompaña al presidente José Raúl Mulino en su gira de Estado a Singapur y Vietnam, destacó el interés del empresariado singapurense por los proyectos que impulsa el Gobierno.

”Panamá llama la atención por la política de apertura, estabilidad y, sobre todo, grandes proyectos que permitirán que nuestro país tenga un período de crecimiento en los próximos años”, afirmó.

El canciller presentó el Plan Estratégico 2025-2029, que contempla proyectos de reactivación vial con una inversión millonaria y la creación de más de 7,000 empleos, así como iniciativas de movilidad e infraestructura social, entre ellas el Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá y la expansión del Aeropuerto Internacional de Tocumen y de los aeropuertos regionales.

Además, invitó a los empresarios a participar en el III Foro Económico de América Latina y el Caribe 2027, que se realizará en Panamá en enero de ese año bajo el lema “Una Región de Soluciones para los Desafíos Globales”.