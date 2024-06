CAPAC: Huelga fue ilegal

El primer vicepresidente de la Cámara Panameña de la Construcción (CAPAC), Gabriel Diez, indicó que la huelga de 24 horas que realizó el Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (SUNTRACS) fue “ilegal”, atenta “contra economía nacional” y tiene un impacto negativo en toda la industria de la construcción.

Diez señaló que “esa una huelga ilegal, puesto que CAPAC y sus agremiados están en completo y total cumplimiento de la Convención Colectiva CAPAP - SUNTRACS. Eso es un atentado contra la economía nacional puesto que impacta en tranques, en ventas que no se dan, atraso de proyectos, impacta en el aumento del costo de esos proyectos y eso es algo que no redunda en beneficios para la sociedad”.

Aseguró que esto también afecta a los miembros del sindicato “porque esos colaboradores que no fueron a trabajar hoy, que optaron por quedarse en casa o que fueron y la dirigencia del SUNTRACS no les permitió trabajar, no cobran el día de salario, no se avanza la obra, no hay trabajo, no hay salario, eso impacta a la economía familiar de cada uno de esos colaboradores”. Agregó que “la huelga impacta el avance de las obras, también al comercio que suple a la industria en la venta de materiales. “Este llamado a huelga es un exabrupto que no era necesario, ni justificable”, concluyó.

El expresidente del Colegio de Economistas de Panamá, Olmedo Estrada, expresó que “una huelga tiene una afectación en los niveles de productividad. Hay un impacto negativo que afecta a la construcción y al crecimiento ya afectado, donde observamos un frenazo a la economía y aportando una huelga, ahora se va a ver más evidenciado”.

Patricio Bosquez, economista, afirmó que “esto afecta a la economía que está en una incertidumbre. La construcción es uno de los sectores que aporta al Producto Interno Bruto (PIB), se le respeta la decisión del sindicato, pero no puede afectar a terceros”. Bosquez manifestó que “tenemos una economía que está frenada e inversionistas viendo qué ocurre en Panamá. Son millones de dólares que se pierden tanto en la industria de la construcción como en todos los sectores económicos”.