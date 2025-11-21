$!Capital humano e innovación, retos para elevar competitividad

Talento humano, innovación, educación, empleo y seguridad, son algunos de los pilares en los que el país enfrenta retos importantes para elevar la competitividad, explicaron empresarios y economistas.

Estos desafíos también son constatados en el documento de la Estrategia Nacional de Competitividad 2025-2029 impulsado por el Centro Nacional de Competitividad.

Alicia Jiménez, presidenta de la Federación de Cámaras de Comercios de Panamá (Fedecámaras) señaló que persisten “desafíos y oportunidades en inversión en infraestructura, diversificación en la economía y capital humano”.

Jiménez destacó que “Panamá se encuentra en una posición competitiva sólida dentro de la región latinoamericana. Según el Ranking ADEN de Competitividad para América Latina 2025, Panamá ocupa el cuarto lugar en competitividad regional, después de Chile, Uruguay y Costa Rica, con un puntaje de 72,2 sobre 100. Esto refleja una recuperación notable después de la pandemia y demuestra su capacidad para mantener un entorno económico estable y atractivo para la inversión”.

Por su parte, el economista Luis Morán, afirmó que “Panamá ha caído en materia de competitividad. Antes ocupábamos el puesto 2, hoy el país está en séptima posición. Nuestra oportunidad de mejora tiene que ser en los pilares de institucionalidad, educación, innovación y mercado laboral”. Añadió que, “mi recomendación es que la agenda de competitividad del país tenga relación y esté vinculada al Presupuesto General del Estado, para que estas acciones se puedan llevar a cabo”.

Para el economista, Patricio Mosquera, “el país ha logrado avances importantes en conectividad y servicios, pero sigue teniendo una gran deuda con su capital humano”.

Añadió que “la educación, especialmente la técnica y digital, no está respondiendo al ritmo del cambio tecnológico ni a las nuevas demandas del mercado laboral. Esa brecha amenaza con ampliarse si no se actúa con urgencia”. Mosquera dijo que, “para que cualquier hoja de ruta tenga impacto, se requiere fortalecer la capacidad del Estado para coordinar actores, implementar políticas de forma efectiva y dar seguimiento con métricas claras. La clave no es solo diseñar buenas estrategias, sino asegurar su ejecución sostenida en el tiempo”.