Cata Internacional del Best of Panamá reúne a jueces de 14 países para elegir los mejores cafés del país

Con la participación de 26 jueces oficiales de ocho países y 39 jueces invitados de 14 naciones, inició la XXX edición de la Cata Internacional del Best of Panamá (BOP), certamen que definirá los cafés de especialidad que participarán en la subasta electrónica programada para el 23 de septiembre.

En la competencia participan 64 lotes de café distribuidos en tres categorías: 16 de varietales, 24 de geisha natural y 24 de geisha lavado. Durante la primera ronda, el panel internacional seleccionará a los finalistas de cada categoría. La final de los varietales está prevista para el 31 de julio y la de los geishas para el 1 de agosto.

La evaluación está encabezada por la jueza china Elen Fan, quien se convirtió en la primera mujer en presidir el panel internacional en los 30 años de historia del Best of Panamá.

Fan explicó que su función es velar por el cumplimiento de los protocolos de evaluación para que los resultados reflejen las características de los cafés de especialidad panameños.

“Los cafés que participan en esta competencia han sorprendido de manera constante a los jueces internacionales y en esta edición el café de especialidad de Panamá volverá a destacar por su calidad”, señaló.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Cafés Especiales de Panamá (SCAP), Ricardo Koyner, indicó que corresponde al panel internacional seleccionar los cafés ganadores y destacó que el certamen reúne a especialistas con experiencia en la evaluación de cafés de alta calidad y conocimiento de las tendencias del mercado.

Agregó que el reconocimiento alcanzado por el café panameño ha contribuido a fortalecer su posicionamiento en los mercados internacionales.

La SCAP informó que las primeras mesas de evaluación de la categoría varietales registraron calificaciones superiores a los 90 puntos sobre una escala de 100 durante la fase semifinal.