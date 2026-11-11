Cathay Pacific comprará 11 aviones Airbus por 5.100 millones de dólares

La aerolínea hongkonesa Cathay Pacific anunció este miércoles que encargó otros 11 aviones a la fabricante europea Airbus, en un acuerdo valorado en 5.100 millones de dólares.

Las aeronaves A330-900 “apoyarán el crecimiento de la red regional de Cathay Pacific y le proporcionarán mayor capacidad para pasajeros y carga”, indicó la compañía en un comunicado.

En un informe presentado ante la bolsa de Hong Kong, la línea aérea valoró el acuerdo en 5.100 millones de dólares.

Cathay anunció en el mismo comunicado que también ordenó tres aviones de fuselaje estrecho Airbus A321neo para su aerolínea de bajo costo HK Express.

“El A321neo potenciará aún más el crecimiento de HK Express, con su enfoque en destinos en China continental y otras rutas de corto recorrido”, precisó.

Se espera que los 11 aviones A330-900 se entreguen entre 2031 y 2035.

El director ejecutivo de la aerolínea, Ronald Lam, señaló que estos “aviones de última generación y de bajo consumo” mejorarán “la conectividad” de su centro de operaciones principal en Hong Kong.