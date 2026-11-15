CCIAP advierte que Panamá enfrenta decisiones inaplazables rumbo a 2027 para impulsar el empleo y la economía

A seis semanas de culminar el año, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), en su columna dominical “Cámara Opina” titulada “Panamá 2027: el momento de decidir”, advirtió que el país enfrenta determinaciones inaplazables de las cuales dependen la estabilidad económica, la generación de plazas de trabajo y la tranquilidad ciudadana. El gremio empresarial exhortó a la Asamblea Nacional a dejar de lado los intereses partidistas y a rendir resultados concretos cuando retome sesiones en enero de 2027, priorizando debates rigurosos y transparentes sobre proyectos clave como los incentivos turísticos, la reforma a la Ley de Asociaciones Público-Privadas (APP), el sector eléctrico y la protección de las infraestructuras críticas.

Asimismo, la organización señaló que el futuro de la mina en Donoso exige una definición responsable, transparente y sustentada en criterios jurídicos, económicos, sociales y ambientales, al considerarla una oportunidad para diversificar la matriz productiva y generar progreso. En paralelo, subrayó que resguardar el grado de inversión demanda disciplina fiscal, calidad del gasto público y seguridad jurídica, condiciones indispensables para atraer capital extranjero y sostener la confianza internacional en el país.

Respecto al desafío central de crear empleo formal, la CCIAP detalló que cada actividad requiere impulso específico, incluyendo menos burocracia para el comercio, infraestructura moderna para la logística, mayor productividad industrial, acceso a mercados para el agro y financiamiento para formalizar a las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes). Aunque la proyección de crecimiento económico para 2027 ronda el 4 %, el gremio precisó que esta cifra responde principalmente a sectores orientados al exterior como el Canal, el transporte aéreo, la Zona Libre y el centro bancario, por lo que urge dinamizar motores internos como la construcción y el turismo.

Finalmente, la Cámara reafirmó su disposición de colaborar y fortalecer el trabajo coordinado junto al sector público y los diversos actores de la sociedad civil, reiterando su compromiso de aportar soluciones para el desarrollo sostenible y el bienestar general de la nación.