Investigan doble feminicidio de mujeres extranjeras en Bugaba

La Fiscalía Regional de Chiriquí inició una investigación por el delito de femicidio, tras el hallazgo de los cuerpos sin vida de dos mujeres extranjeras, de 66 y 62 años, en el sector de El Mamey, distrito de Bugaba.

El levantamiento de los cuerpos y la recolección de indicios se realizaron la noche del sábado 14 de noviembre de 2026, en la residencia de una de las víctimas, con el apoyo de los estamentos de seguridad.

De acuerdo con las primeras investigaciones, se presume que el hecho ocurrió alrededor de las 7:00 p. m., luego de que residentes del área escucharan detonaciones de arma de fuego.

Las autoridades buscan esclarecer las circunstancias del doble femicidio, determinar el móvil e identificar a los presuntos responsables, informó la Procuraduría General de la Nación.