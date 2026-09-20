CCIAP llama a acelerar la ejecución de la agenda de competitividad de Panamá

El presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), Aurelio Barría Pino, destacó que el XVIII Foro Nacional para la Competitividad dejó una conclusión central: ningún sector puede impulsar por sí solo la competitividad del país. A su juicio, el Gobierno Nacional, el sector privado, la academia y los trabajadores deben avanzar sobre una misma agenda, con responsabilidades claras, métricas y mecanismos de seguimiento.

En este sentido, Barría Pino señaló que la Estrategia Nacional de Competitividad 2024-2029 ya establece una hoja de ruta para alcanzar estos objetivos. Durante su segundo año, la estrategia contempló 32 acciones estratégicas desarrolladas mediante 285 hitos de implementación, de los cuales el 50% de las acciones está terminado y el 47% se encuentra en curso.

Sin embargo, el presidente de la CCIAP sostuvo que, aunque existen avances, el reto ahora es acelerar la ejecución. “Coordinar no es reunirse. Coordinar es tomar decisiones, remover obstáculos y convertir acuerdos en resultados”, planteó Barría Pino al referirse a la necesidad de pasar de los compromisos a acciones concretas.

Por otra parte, Barría Pino destacó el avance de la Marca País como uno de los ejemplos de las acciones contempladas dentro de la Estrategia Nacional de Competitividad. No obstante, consideró que su verdadero valor dependerá de que la imagen que Panamá proyecta internacionalmente sea coherente con la experiencia que ofrece el país en materia de reputación y competitividad.

De acuerdo con el dirigente empresarial, ambos elementos están estrechamente relacionados con factores como el talento humano, las reglas claras y la confianza. En esa línea, planteó la necesidad de contar con profesionales preparados para las demandas del mercado, un Estado más ágil y digital, seguridad jurídica, infraestructura eficiente, una plataforma logística capaz de generar mayor valor e instituciones que funcionen de manera efectiva.

Asimismo, el presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá resaltó que todos estos elementos contribuyen a generar confianza, la cual definió como un activo económico. Según explicó, ese factor influye en decisiones como la inversión de una empresa, la elección de Panamá como destino turístico o la búsqueda de proveedores por parte de compradores internacionales.

A la vez, Barría Pino advirtió que la colaboración entre el sector privado, el Gobierno, la academia y los trabajadores no debe limitarse a una declaración formulada durante un foro, sino que debe convertirse en un modelo permanente de trabajo.

En ese esquema, el empresario explicó que el sector público debe crear condiciones y ejecutar políticas; el sector privado, invertir, innovar y generar empleo; la academia, formar talento, investigar y vincular el conocimiento con las necesidades nacionales; mientras que los trabajadores aportan experiencia y capacidades, además de una visión fundamental sobre productividad, formación y empleo.

Finalmente, Barría Pino afirmó que avanzar de manera aislada representa una pérdida de tiempo, mientras que la alineación de objetivos y responsabilidades puede multiplicar los resultados. “Panamá ya tiene una ruta. Ahora toca acelerar”, sostuvo, al señalar que la diferencia estará en la capacidad del país para ejecutar de manera conjunta y convertir la agenda común en resultados concretos para Panamá.